Эрдоган обсудил с Путиным применение карты «Мир» на территории Турции

Эрдоган отметил, что применение карты "Мир" - очень комфортный процесс для российских туристов. Фото: Кремль

Эрдоган отметил, что применение карты "Мир" - очень комфортный процесс для российских туристов. Фото: Кремль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным вопрос применения в республике карты «Мир».

Глава Турции заявил по возвращении из Сочи, где провел переговоры с Путиным, что в применении карты «Мир» в стране наблюдаются серьезные подвижки. По его словам, в настоящее время пять турецких банков продолжают работу над этим.

Эрдоган отметил, что применение карты «Мир» — очень комфортный процесс для российских туристов. Эта карта позволяет россиянам совершать покупки и оплачивать проживание в отеле.

Также он сообщил, что Турция открыта для всех и готова оказать всяческую поддержку желающим инвестировать в страну.

«Конечно, в этом визите в Сочи была одна хорошая вещь: мы договорились о рубле с господином Путиным. Поскольку мы будем делать эти обмены в рублях, это, конечно, принесет деньги в Россию и Турцию как отдельный источник между Турцией и Россией в финансовой точке», — заявил лидер республики.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Центробанк РФ продлевает ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода.