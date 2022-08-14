Без осадков и жара до +28 ожидается в Петербурге в воскресенье

Обширный антициклон в воскресенье еще немного повысит температуру воздуха в Петербурге.

Периферия антициклона будет формировать погоду в Северной столице, позволяя солнечным лучам активизировать прогрев. Петербуржцев ждет сухая, солнечная и спокойная погода, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Воздух на территории города прогреется максимум до +28 градусов, в Ленобласти местами жара может достигнуть +29 градусов. Ветер северо-западных восточных 2-7 м/с. Атмосферное давление останется выше нормы — 765 мм рт. ст.

В понедельник жара сохранится, будет около +30 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач Тяжельников предупредил, что жара может привести к нервным срывам и бессоннице.