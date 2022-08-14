В аэропорту Пулково 14 августа отменили три рейса и один задержали

В воскресенье, 14 августа, в петербургском аэропорту Пулково отменены три рейса и один задержан.

Так, из Петербурга сегодня не вылетят самолет авиакомпании «Ямал» до Антальи, который был запланирован на 2:00, самолет FlyOne Armenia до Еревана (2:40) и самолет «Уральских авиалиний» до Москвы (21:20).

Также сегодня есть один задержанный рейс. Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолет авиакомпании «РусЛайн» до Иваново. Рейс вылетит не в 8:15, а в 10:00.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из Петербурга и Москвы в Тунис можно будет полететь прямым чартерным рейсом. Авиакомпания Nouvelair запустит прямые чартерные рейсы с 17 августа.