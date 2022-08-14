В Кингисеппе сбитую школьницу госпитализировали с переломом ноги

В Кингисеппе иномарка сбила школьницу, ехавшую по тротуару на велосипеде. Девочка госпитализирована.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла накануне в 12 часов на Вокзальной улице. Автомобиль Hyundai Getz при выезде со двора сбил 12-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по тротуару на велосипеде.

Юная велосипедистка получила травмы средней степени тяжести. Пострадавшую доставили в Кингисеппскую больницу с тупой травмой живота и закрытым переломом правой бедренной кости.

За рулем автомобиля была 36-летняя местная жительница. В последние полтора года она ни разу не привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стали известны детали смертельного ДТП с пешеходом у Адмиралтейства.