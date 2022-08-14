Забитую наркотиками машину с погоней задержали у канала Грибоедова

В ночь на воскресенье сотрудники дорожной полиции задержали отечественную легковушку с наркотиками в салоне и пьяным водителем за рулем.

Как сообщили в городском главке МВД, в половину четвертого ночи наряд ДПС заметил на перекрестке Невского проспекта и Думской улицы подозрительную «Ладу», госномера которой принадлежали другому автомобилю и были сняты с учета еще в прошлом году. Полицейские попытались остановить машину, но водитель их проигнорировал и попытался скрыться.

Стражи порядка догнали «Ладу» через 20 минут на набережной канала Грибоедова. За рулем был пьяный 24-летний мужчина без водительских прав.

Во время обыска в боковой водительской двери и багажнике было найдено 67 пакетиков с наркотиком. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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