Экономист назвал продукты, которые подорожают осенью

Осенью в российских магазинах ожидается сезонное подорожание отдельных групп продовольственных товаров. Ежегодно в сентябре дорожают молочная продукция, колбасные изделия, яйца и овощи. Подробней об этом рассказал завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В.Плеханова Дмитрий Завьялов.

По словам экономиста, которые приводит «Прайм», в сентябре-октябре ожидается незначительное повышение цен на рыбу и свинину — но обычно в этой категории основной рост приходится на конец года. Мясо и птица дешевле всего стоит в летний период, а осенью начинается плавный рост.

Цены на кофе и чай обычно стабильны в течение всего года и плавно увеличиваются вместе с инфляцией. Влияние на их стоимость могут оказать только глобальные изменения в мировой обстановке.

В августе самые низкие цены также на фрукты. Пик роста цен на них приходится на конец весны — начало лета, затем немного увеличивается в сентября, и остается стабильной до конца года.

«В качестве ценового маркера иногда приводят цены на хлеб и соотносят их с урожаем, но надо понимать, что «зерновая» составляющая в себестоимости хлеба не настолько велика, как кажется», — отметил Завьялов.

Хлеб, как и большинство продуктов, дорожает из-за роста расходов на производство, а не из-за аграрной составляющей. В батоне все сырье вместе — мука, вода, дрожжи, сахар и масло — составляет 35-40%. Расходы на газ и электричество, которые сейчас активно растут, — еще 13-15%. На зарплату работникам уходит 15-20%, аренду помещений — 15-20%, а другие расходы составят еще 10-14%.

Специалист добавил, что основной причиной изменения цен является логистика. Сейчас наблюдается сильное подорожание импортной логистики сырья, материалов и комплектующих. Рост расходов на транспортировку в мире привел к резкому повышению стоимости «заморских» фруктов, пальмового масла и кофе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экспорт товаров из ЕС в Россию за месяц вырос на 18%.