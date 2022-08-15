В Петербурге меньше чем за час нашли пропавшего 8-летнего мальчика

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» вчера ночью опубликовали запись о пропаже ребенка 8 лет. Мальчика удалось найти меньше чем за час.
Сообщение об этом появилось в комментариях под записью о пропаже мальчика. Также есть там и слова благодарности от участников группы.
Для поисков ребенка задействовали следующие опознавательные приметы: рост 150 сантиметров, плотное телосложение, светло-русые волосы и карие глаза. Также указывалось, что мальчик был одет в зелёную майку, джинсовые шорты и синие кеды.
К счастью, специалисты ребенка нашли достаточно быстро, правда, где был ребенок, почему он пропал, — не уточняется.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что за июль число заявок о пропаже людей резко выросло, — волонтеры приняли 350 обращений. Люди погибали не только в лесах, но и на воде. Всего поисковый отряд обработал 18 заявок с такой пометкой.