В Петербурге меньше чем за час нашли пропавшего 8-летнего мальчика

В Петербурге меньше чем за час нашли пропавшего 8-летнего мальчика. Фото: группа "ВКонтакте"/ "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер"

В Петербурге меньше чем за час нашли пропавшего 8-летнего мальчика. Фото: группа "ВКонтакте"/ "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер"

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» вчера ночью опубликовали запись о пропаже ребенка 8 лет. Мальчика удалось найти меньше чем за час.

Сообщение об этом появилось в комментариях под записью о пропаже мальчика. Также есть там и слова благодарности от участников группы.

Для поисков ребенка задействовали следующие опознавательные приметы: рост 150 сантиметров, плотное телосложение, светло-русые волосы и карие глаза. Также указывалось, что мальчик был одет в зелёную майку, джинсовые шорты и синие кеды.

К счастью, специалисты ребенка нашли достаточно быстро, правда, где был ребенок, почему он пропал, — не уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за июль число заявок о пропаже людей резко выросло, — волонтеры приняли 350 обращений. Люди погибали не только в лесах, но и на воде. Всего поисковый отряд обработал 18 заявок с такой пометкой.