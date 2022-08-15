Илон Маск объяснил чипирование людей лучшим будущим для человечества

Основатель Tesla и Neuralink Илон Маск заявил, что чипирование людей с помощью его стартапа Neuralink поможет людям с ограниченными возможностями и сделает будущее человечества лучше.

Статью на эту тему Илон Маск представил в китайском журнале China Cyberspace, а перевод текста опубликовал корреспондент китайского государственного агентства «Синьхуа» Ян Лю в своем блоге на Substack.

Отмечается, что Neuralink сосредоточена на разработке технологий слияния компьютера и человеческого мозга, а также создании чипов размером с монету, подобных носимым устройствам, таким как смартфоны.

Как считает эксперт, чипы от Nueralink могут быть глубоко интегрированы с телом пользователя, они регистрируют и стимулируют активность мозга с помощью имплантатов в коре головного мозга.

Чип может помочь восстановит двигательную функцию конечностей у людей с травмами позвоночника и расстройствами нервной системы, а также позволит парализованным людям использовать свой мозг для работы с компьютерами и смартфонами.

Таким образом, благодаря новой технологии, для человечества может настать лучшее будущее.

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