В Ленобласти врачи нашли более 120 человек, заболевших коронавирусом за сутки

В Ленобласти врачи нашли более 120 человек, заболевших коронавирусом за сутки
В Ленобласти врачи нашли более 120 человек, заболевших коронавирусом за сутки. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 121 случай заражения коронавирусом.

Новую статистку сегодня, 16 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 197 567 местных жителей. Всего выздоровели 189 170 пациентов, в том числе 192 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции никто не умер. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 495.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 5 530 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 866 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперты оценили эффективность назальной вакцины от коронавируса против каждого штамма. По мнению директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, назальная вакцина действенна во всех случаях.

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