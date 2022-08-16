Decathlon распродает товары на маркетплейсе Ozon

Стало известно, что товарные запасы бренда Decathlon можно приобрести на Ozon.

Французский бренд Decathlon заявил об уходе из России 29 марта, в связи с этим на Ozon распродается оставшаяся часть товаров. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

В ассортименте онлайн-магазина появилась продукция, оставшаяся на российском складе бренда. Жители России снова могут купить мужскую, женскую и детскую одежду, а также инвентарь для летних и зимних видов спорта.

Ozon располагает 20 тысячами товаров марки. В Decathlon заметили, что вещи не были ввезены в страну по параллельному импорту, и сотрудничество с маркетплейсом продолжалось два года.

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