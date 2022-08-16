Стало известно, из-за чего автомобили не могли пересечь границу между Эстонией и Россией

Стало известно, из-за чего автомобили не могли пересечь границу между Эстонией и Россией. Фото: unsplash

Стало известно, из-за чего автомобили не могли пересечь границу между Эстонией и Россией. Фото: unsplash

Сегодня утром временно приостановили движение через российско-эстонскую границу в районе Ивангород-Нарва. Границу уже открыли, а на счет причин ее закрытия есть две версии.

Об открытии границы рассказали в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС). Отмечается, что проезд временно закрыли из-за обновления программных средств эстонской стороны. В настоящий момент пункты пропуска на границе работают в штатном режиме.

На протяжении нескольких часов пограничники не пропускали прибывающих из России людей, в том числе и граждан Эстонии.

Однако, «Газета.Ru» рассказала, что в Эстонских СМИ появилась информация о закрытии КПП из-за проходивших в Нарве работ по демонтажу советского танка-мемориала Т-34 и ряда других советских памятных знаков. Ожидается, что Т-34 будет доставлен в Эстонский военный музей в Виймси.