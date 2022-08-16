Очевидцы сообщают о закрытии сухопутной границы между Россией и Эстонией

Очевидцы сообщают о закрытии сухопутной границы между Россией и Эстонией. Фото: unsplash

Очевидцы сообщают о закрытии сухопутной границы между Россией и Эстонией. Фото: unsplash

Во вторник, 16 августа, в социальных сетях появились сообщения от россиян, которые рассказывают о закрытии сухопутной границы между Россией и Эстонией.

Как уточняет «Мойка78», речь идет о переходе Нарва-Ивангород. Проблемы у желающих его перейти начались утром во вторник. В группе «Граница Нарва-Ивангород» в соцсети «»ВКонтакте» очевидцы непонимающе разводят руками. Пишут, что граница с 7 утра точно была закрыта.

Причина, по которой россиянам не дают возможности пересечь границу, на настоящий момент неизвестна. Все детали выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Эстония планирует закрыть въезд для граждан России, имеющих шенгенские визы, выданные в республике. Однако для некоторых граждан сделали исключение. Например, запрет на въезд не будет действовать для сотрудников дипломатических представительств в Эстонии, членов их семей и лиц, занимающимся международными перевозками.