Смертность населения в Петербурге за год снизилась на 15%

Смертность трудоспособного населения в Северной столице в первой половине 2022 года снизилась на 15% по сравнению с прошлым годом.

Основными причинами смерти трудоспособных петербуржцев в 2021 году были болезни системы кровообращения, заболевания системы органов дыхания, коронавирус, внешние причины и опухоли, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

По словам гендиректора Центра имени Алмазова Евгения Шляхто, если в прошлом году Петербург находился в «желтой» зоне по смертности, то в первом полугодии 2022 года вышел в «зеленую» зону.

В настоящее время в городе заметен резкий рост госпитализаций, связанных с острой сердечно-сосудистой патологией. Кроме того, петербуржцам стали чаще диагностировать алкогольную кардиомиопатию и ранний атеросклероз в молодом возрасте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге планируют запустить новое производство лекарств за 2,3 млрд рублей.