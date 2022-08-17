Названы самые востребованные специальности в колледжах Петербурга

Абитуриенты в этом году подали в профессиональные образовательные учреждения более 47,5 тысячи заявлений. Фото: Pixabay

Абитуриенты в этом году подали в профессиональные образовательные учреждения более 47,5 тысячи заявлений. Фото: Pixabay

В Петербурге подвели итоги приемной кампании в колледжи. В Смольном рассказали, какие специальности сейчас самые востребованные.

Рейтинг предпочтений абитуриентов вновь возглавили специальности в области IT-технологий. Средний конкурс на специальность «информационные системы и программирование» составил девять человек на место.

Также нашлось много желающих поступить на специальности из группы «Образование и педагогические науки». А самый высокий конкурс был на профессию «графический дизайнер» в реставрационно-художественном колледже — более 17 человек на место.

Абитуриенты в этом году подали в профессиональные образовательные учреждения более 47,5 тысячи заявлений. Всего в петербургских колледжах было выделено 23,6 тысячи бюджетных мест. Это на 7% больше, чем в прошлом году.

Приемная кампания 2022 года отличалась от предыдущих возможностью подачи документов на поступление через портал Госуслуг. Это сделал примерно каждый пятый абитуриент.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что смертность населения в Петербурге за год снизилась на 15%.