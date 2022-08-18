Российские онлайн-кинотеатры начали терять западные фильмы

Из библиотек российских-онлайн кинотеатров начали пропадать старые западные фильмы и сериалы. На «Кинопоиске», к примеру, уже недоступны «Властелин колец», «Интерстеллар» и «Друзья». Эксперты ожидают, что их место может занять контент из Азии.

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко рассказал телеканалу «360», что уход западного кино с российских платформ может привести к тому, что отечественные площадки начнут терять подписки, аудиторию и деньги.

Как отмечает эксперт, у онлайн-кинотеатров, которые помимо просмотра фильмов и сериалов предлагают и другие услуги, будут терять меньше. Речь идет, к примеру, о подписках на доставку или каршеринг.

Плуготаренко привел прогноз, согласно которому сегмент медиа и развлечения в России рухнет на 60% в денежном выражении.

«Такого не было никогда. Последние 11 лет, что мы его мониторим, он рос. Впервые в этом году мы прогнозируем, что он рухнет, причем на колоссальную величину», — отметил эксперт.

По мнению главы РАЭК, производство собственного контента в России растет большими темпами, однако пока непонятно, будет ли он пользоваться популярностью у пользователей. Но и расслабляться отечественному кинематографу не стоит, считает Плуготаренко. Они должны хорошо рекламироваться, чтобы завлечь большую аудиторию.

На смену западного контента приходит восточный, отметил эксперт. В последнее время ума и сердца россиян покоряют южнокорейские сериалы и фильмы из стран Ближнего востока.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Ленфильм» не тянет импортозамещение в сфере кино, но его глава беспокоится о другом.