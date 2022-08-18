Медный всадник в Петербурге отмечает 240-летие

Один из главных символов Петербурга — Медный всадник — празднует юбилей. Памятник Петру I стоит на Сенатской площадки уже 240 лет.

Создать памятник предложила императрица Елизавета Петровна, но реализовать задумку получилось только в годы правления Екатерины Великой. Память императора Петра I увековечили на Сенатской площади в августе 1782 года. На плаще царя указано, что над скульптурой работал Этьен Фальконе. Однако в создании памятника участвовали и другие, рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

За разработку проекта памятника Фальконе пообещали 200 тысяч ливров. Однако работа над головой императора у скульптора шла с трудом — Екатерина Великая неоднократно просила изменить модель. В итоге Фальконе пришлось привлечь к работе свою ученицу Мари Анн Колло. 20-летней девушке удалось создать модель, которая пришлась по душе императрице.

Медный всадник торжественно открыли 18 августа 1782 года. Однако Фальконе на мероприятие не позвали. По мнению историков, скульптор не получил приглашение из-за конфликта с президентом Императорской Академии художеств Иваном Бецким.

«На первой же встрече с Фальконе испортилось отношение друг к другу. Потому что он (Иван Бецкой) сказал: «Как мы будем делать наш памятник?». Фальконе на него удивленно посмотрел и ответил: «Нет, это мой памятник, это не ваш», – рассказал петербургский скульптор Павел Игнатьев.

В честь открытия памятника в Российской империи выпустили памятные серебряные и золотые монеты. Одну из них Екатерина II подарила Фальконе.

Медный всадник за два с лишним века не раз реставрировали. Последний раз внешний вид скульптуры обновили в прошлом году. Этому предшествовали долгие месяцы подготовки — только на извлечение гром-камня из земли ушел почти год. Также реставраторы проверили крепление к постаменту копыт коня — штыри уходят вглубь почти на метр.

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