Петербуржцам рассказали, как в городе создают новые территории для отдыха

До конца года в Северной столице будет создано более 40 общественных пространств. Фото: unsplash

До конца года в Северной столице будет создано более 40 общественных пространств. Фото: unsplash

Новые общественные пространства создаются по всему Петербургу. Четыре десятка проектов в разных районах города сегодня в разной степени готовности.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», одно из таких пространств появится у станции метро «Московская». Архитекторам удалось вписать в заданную площадь спортивную площадку и зоны отдыха для разных возрастов. У местных жителей теперь будет место для тихого отдыха в тени деревьев, где открывается обзор на площадку.

Благоустройство двора на Московском проспекте идет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Но и до попадания в программу муниципальное образование получало средства на развитие.

«Мы традиционно получаем субсидии из городского бюджета на благоустройство. Мы сейчас уже работаем над программой 2024 года и там уже прикидываем по нашим возможностям 2025 год», – рассказал глава МО «Пулковский меридиан» Виктор Макаров.

До конца года в Северной столице в рамках регионального проекта «Формирование городской среды» будет создано более 40 общественных пространств. Например, в Красногвардейском районе создадут парк площадью более 40 гектаров с сохранением природного ландшафта.

«Генеральная линия, обозначенная губернатором Санкт-Петербурга — не просто строительство жилых кварталов с набором социальной инфраструктуры — поликлиника, школа, детский сад, и набор площадок, а формирование целых зон комфортной среды», – отметил вице-губернатор Анатолий Повелий.

В порядок приводят не только пустыри в новых жилых кварталах, но и старые территории для отдыха. В Муринском парке к осени появится площадка для игры в городки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы будут судиться с Бегловым из-за закона о реновации.