В России еще 8,5 тысяч жителей столицы подхватили коронавирус за сутки

В России еще 8,5 тысяч жителей столицы подхватили коронавирус за сутки. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В России еще 8,5 тысяч жителей столицы подхватили коронавирус за сутки. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 37 609 человек. Из общего числа в Москве заболело 8 555 горожан.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 19 037 664. Об этом стало известно сегодня, 19 августа.

За вчерашний день госпитализированы с коронавирусной инфекцией 3 349 человек, скончались 65 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерло 383 427 граждан. Накануне выздоровели 21 887 человек. Общее количество выздоровлений достигло 18 238 128.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место с 4 127 зараженными. Первой в антирейтинге стала Москва, за время пандемии COVID-19 там коснулся 2 945 910. А на третьем месте оказалась Московская область — 3 136 новых ковид-пациентов за сутки. Не самая лучшая ситуация в Краснодарском крае — 1 233 зараженных за последние 24 часа.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на территории Санкт-Петербурга продолжает увеличиваться заболеваемость коронавирусной инфекцией. Правда, врачи говорят, что сейчас пациенты болеют в более легкой форме.