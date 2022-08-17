Врач Боткинской больницы назвала новые симптомы коронавируса

В Петербурге продолжает увеличиваться заболеваемость коронавирусной инфекцией. Врачи говорят, что сейчас пациенты болеют в более легкой форме.

Заместитель главврача больницы имени Боткина Мария Вашукова рассказала, что симптоматика ковида за время пандемии сильно изменилась. Теперь заболевшие реже сталкиваются с потерей обоняния и вкусов.

«Мы видим сейчас более выраженную интоксикацию, чем при предыдущих волнах. Большую слабость, больший интоксикационный синдром», — рассказала специалист телеканалу «Санкт-Петербург».

Повышение температуры тела теперь не столь значительное, как это было раньше. У большинства пациентов наблюдается очень выраженная слабость и общие интоксикационные синдромы.

При этом серьезные поражения легких у больных встречаются реже, чем в 2020 и 2021 годах, но участились случаи бронхообструкции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что количество вызовов врачей на дом в Петербурге выросло на треть.