Количество вызовов врачей на дом в Петербурге выросло на треть

В Смольном заявили, что количество вызовов врача на дом в Северной столице стало активно увеличиваться. В понедельник был установлен рекорд.

Директор автоматической телефонной станции Смольного Андрей Захаров рассказал телеканалу «Санкт-Петербург», что в понедельник врача на дом вызвали 27 тысяч раз. По его словам, еженедельный рост количества вызовов уже достигает 25-30%.

Захаров отметил, что вместе с этим увеличивается число петербуржцев, желающих вакцинироваться или ревакцинироваться от коронавируса. Если в июне на прививку записались всего 10 тысяч человек, а в июле — 20 тысяч, то за половину августа поступило уже 22 тысячи заявок.

Сотрудник городской администрации добавил, что запасов в Петербурге хватит на всех желающих. Недавно поступила партия на более чем 60 тысяч доз, вскоре поставят еще 100 тысяч.

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