В «ЛизаАлерт» сообщили о гибели пса-поисковика Шелдона, спасшего не одну жизнь

В "ЛизаАлерт" сообщили о гибели пса-поисковика Шелдона, спасшего не одну жизнь. Фото: группа "ВКонтакте"/"Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер"

В "ЛизаАлерт" сообщили о гибели пса-поисковика Шелдона, спасшего не одну жизнь. Фото: группа "ВКонтакте"/"Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер"

В Санкт-Петербурге скончался тяжело больной пес-поисковик Шелдон, спасший множество жизней детей и пенсионеров.

О смерти собаки сообщили специалисты поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что животное продолжало работать даже с поставленным в сентябре 2020 года диагнозом.

Шелдон появился в семье поисковика Михаила ещё крошечным щенком. Сначала мужчина ездил на поиски один, но потом стал брать с собой Шелдона.

«При подходе к пострадавшим я всегда предупреждал, что с нами пёс, который не обидит. И когда шли к выходу, все чувствовали себя спокойно под такой охраной», — рассказал владелец собаки.

Животное выполняло непростые лесные задачи, обучался ходить по следу или реагировать на людей, которых почует или услышит. Обучение (по пять раз в неделю) не прошло даром, заметили специалисты.

После того, как Шелдону поставили диагноз, он каждые две недели проходил курс химиотерапии. В августе ткущего года пес скончался.

Его обещали запомнить большим, добрым, невозмутимым и жизнерадостным.

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