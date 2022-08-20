Продолжаются поиски родителей обнаруженного в Новом Девяткино ребенка

Уже практически неделю найденный в Новом Девяткино мальчик ждет своих затерявшихся родителей.

Как рассказали в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», ребенок с 13 августа не может воссоединиться с родными. Мальчика нашли в деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области.

На вид ребенку 2-3 года, нормального телосложения. У мальчика глаза темно-карего цвета, волосы черные. Когда малыша нашли, на нем были бежевая футболка и колготки.

Поиски родственников продолжаются. В группе волонтеров в «ВКонтакте» просят сообщать любую информацию, касающуюся родителей мальчика, по указанному телефону.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» опубликовали запись о пропаже ребенка 8 лет. Мальчика удалось найти меньше чем за час. Специалисты нашли потеряшку достаточно быстро, правда, где был ребенок, почему он пропал, — не уточняется.