Продолжаются поиски родителей обнаруженного в Новом Девяткино ребенка

Продолжаются поиски родителей обнаруженного в Новом Девяткино ребенка
Продолжаются поиски родителей обнаруженного в Новом Девяткино ребенка. Фото: Pxhere

Уже практически неделю найденный в Новом Девяткино мальчик ждет своих затерявшихся родителей.

Как рассказали в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», ребенок с 13 августа не может воссоединиться с родными. Мальчика нашли в деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области.

На вид ребенку 2-3 года, нормального телосложения. У мальчика глаза темно-карего цвета, волосы черные. Когда малыша нашли, на нем были бежевая футболка и колготки.

Поиски родственников продолжаются. В группе волонтеров в «ВКонтакте» просят сообщать любую информацию, касающуюся родителей мальчика, по указанному телефону.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» опубликовали запись о пропаже ребенка 8 лет. Мальчика удалось найти меньше чем за час. Специалисты нашли потеряшку достаточно быстро, правда, где был ребенок, почему он пропал, — не уточняется.

"Лиза Алерт" дети новое девяткино новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Россияне впервые задолжали по кредиткам более 1,5 триллиона рублей
В Колпинском районе овчарка напала на полуторагодовалого сына своей хозяйки
Медицинский центр на Заневском ограбили неизвестные
Россия ведет переговоры об использовании карты «Мир» в КНР, ...
Число забелевших жителей Ленобласти за сутки достигло тысячи
В 6 российских регионах заболеваемость коронавирусом за сутки превысило ...
В Санкт-Петербурге за сутки скончалось еще 16 человек с коронавирусом
Специалисты МЧС объяснили, как спастись от агрессивной собаки