В Пулково 22 августа задержали три рейса и два отменили

В Пулково 22 августа задержали три рейса и два отменили
В Пулково отменили и задержали рейсы. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В понедельник, 22 августа, в петербургском аэропорту Пулково задержаны три авиарейса и два отменены.

Так, из Петербурга сегодня не вылетят самолет авиакомпании Southwind Airlines до Антальи, запланированный на 0:20, и самолет FlyOne Armenia до того же Еревана (11:30).

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы до Екатеринбурга, Москвы, Стамбула.

С опозданием вылетит рейс до Екатеринбурга, который должен был покинуть Северную столицу в 6:55, но его отложили до 7:35. Вылет рейса до российской столицы перенесли с 7:20 на 8:40. Самолет до Стамбула вылетит не в 15:25, а в 16:20.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в аэропорт Пулково за помощью пришел нелетающий маленький сокол.

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