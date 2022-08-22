Скончалась одна из старейших актрис БДТ Марина Адашевская

Марина Адашевская скончалась в возрасте 95 лет. Фото: БДТ им. Товстоногова

Марина Адашевская скончалась в возрасте 95 лет. Фото: БДТ им. Товстоногова

БДТ имени Товстоногова сообщил о смерти заслуженной артистки России Марины Адашевской. Ей было 65 лет.

Как сообщает театр, артистка ушла из жизни 21 августа. Она была одной из старейших актрис БДТ. «Настоящий ленинградский интеллигент, образованная и начитанная, добрая, хозяйственная и смелая, Марина Константиновна всегда была предана театру, ее искренне любил весь коллектив», — рассказали коллеги Адашевской.

Марина Адашевская родилась 4 мая 1927 года в Ленинграде. После начала войны 14-летняя актриса эвакуировалась с родителями в Новосибирск, где начала интересоваться театром. Спустя несколько лет она вернулась в Ленинград и окончила студию при БДТ, а после попала в труппу театра.

Марина Константиновна до глубокой старости вела активный образ жизни и даже в возрасте 90 лет продолжала выступать на сцене БДТ.