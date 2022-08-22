Во вторник разведут Ладожский мост и перекроют трассу «Кола»

В Ленинградской области во вторник на 45 минут перекроют федеральную трассу Р-21 «Кола».

Так, в связи с разводкой Ладожского моста, 23 августа в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В период с 10:00 до 10:45 произведут разводку Ладожского моста, расположенного рядом с деревней Марьино в Кировском районе. Это будет сделано для того, чтобы вниз по реке прошла яхта «Хортица» с максимальным высотным габаритом 21 метр.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково 22 августа задержали три рейса и два отменили. Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы до Екатеринбурга, Москвы, Стамбула.