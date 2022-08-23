Фестиваль воздушных змеев пройдет в жилом экорайоне «Юнтолово»

Петербуржцев приглашают на фестиваль воздушных змеев в жилом экорайоне «Юнтолово», который пройдет в последние выходные лета.

Десятки разноцветных летающих фигур запустят в «Юнтолово» в преддверии Дня знаний. «Главстрой Санкт-Петербург» и «Эксплуатация ГС-СПб» решили поздравить школьников с новым учебным годом и организовали красочный фестиваль.

На празднике жители и гости экорайона смогут увидеть гигантских воздушных змеев разных форм, с которыми можно будет сделать яркие снимки. Петербуржцы также смогут самостоятельно запустить змеев из бумаги.

Гостей ждут танцевальные баттлы, аттракционы Angry Birds, Мега Дженга, аквагрим и музыкальные конкурсы. На фестивале будет интересно как детям, так и их родителям. Сфотографироваться на память можно будет в большой фотозоне, а за веселую атмосферу праздника будут отвечать ведущий и ди-джей мероприятия.

Фестиваль состоится 27 августа в 14:00.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургские меломаны смогут посетить двухдневный фестиваль авторской фортепианной музыки «Piano Day 2.0», который пройдет 26 и 27 августа.