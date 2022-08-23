Жителей России предупредили о риске утраты данных в зарубежных соцсетях

Специалисты предупредили, что жители России могут лишиться личных данных через иностранные социальные сети, — это напрямую связывается с санкциями.

Главный радиочастотный центр Роскомнадзора предупредил, что существует реальный риск лишиться личных данных в зарубежных соцсетях и приложениях из-за санкций со стороны недружественных России стран. На фоне возможной угрозы специалисты советуют не использовать иностранные платформы или сократить количество персональных данных, предоставляемых в приложениях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование Научно-технического центра ГРЧЦ.

Так, предполагается, что на фоне санкций владельцы иностранных платформ могут в одностороннем порядке отказаться от обязательств, которые перечислены в пользовательском соглашении, а также предвзято трактовать правовые нормы против российских пользователей.

Специалисты предложили дополнить Кодекс об административных правонарушениях положениями о привлечении владельцев соцсетей к ответственности за несвоевременное реагирование на жалобы пользователей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце июля «Почта России» не смогла предотвратить утечку данных пользователей.