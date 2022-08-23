Сертификат GREEN ZOOM подтвердили корпуса первой и второй очереди «Солнечный город. Резиденции»

Сданные в эксплуатацию корпуса первой и второй очереди малоэтажного комплекса «Солнечный город. Резиденции» прошли проверку и подтвердили наличие серебряного сертификата GREEN ZOOM.

GREEN ZOOM является национальной системой устойчивого развития в сфере строительства. Сертификация проводится в два этапа, — изначально еще на стадии проекта, а после, когда происходит ввод в эксплуатацию. Для сертификата GREEN ZOOM нужно подтверждать соблюдение требованиям стандарта уже готового объекта. Первая и вторая очередь «Солнечный город. Резиденции» прошли проверку и набрали 46 баллов. Экспертом выступил АНО «Научно-исследовательский Институт устойчивого развития в строительстве».

Так, использование растений, которые адаптивны к нашему климату, при оформлении дворов позволяет не осуществлять дополнительный полив и экономить воду. Датчики движения в местах общего пользования также способствуют рациональному использованию электроэнергии, а автоматическая система сбора и передачи показаний всех приборов учета помогает вести контроль за потреблением ресурсов. Таким образом, показель энергоэффективности составил 29%, а показатель сокращения выбросов парниковых газов – 578 тонн в год.

Холдинг Setl Group возводит малоэтажный комплекс «Солнечный город. Резиденции» в Красносельском районе Петербурга. Проект, строящийся в современном скандинавском стиле является победителем всероссийского конкурса «ТОП ЖК-2022», организующийся Национальным объединением застройщиков жилья.

Setl Group уже ввел в эксплуатацию четыре очереди жилого комплекса. Во дворах расположены экологичные детские площадки и зоны отдыха, разнообразные деревья и кустарники, насыпные газоны и декоративные изгороди. Также здесь есть новое рекреационное пространство в скандинавском стиле – Солнечный сквер. До конца 2022 года в комплексе будет сдан детский сад на 250 малышей.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город. Резиденции» выступает «Петербургская Недвижимость».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что подведены итоги федерального Летнего Конкурса ТОП ЖК-2022. В этом году проекты Setl Group завоевали целых два победных места.