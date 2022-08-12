Проекты Setl Group победители всероссийского Летнего Конкурса ТОП ЖК-2022

Подведены итоги федерального Летнего Конкурса ТОП ЖК-2022. В этом году проекты Setl Group завоевали целых два победных места.

Всего в конкурсе приняло участие 843 жилых комплекса от 159 застройщиков со всей России. В результате голосования были выбраны лучшие в каждой из 15 номинаций.

Так, ЖК бизнес-класса Svetlana Park от Setl Group занял первое место в номинации «Лучшее озеленение и ландшафтный дизайн территории жилого комплекса». В 2021 году такие характеристики проекта позволили получить статуэтку международного конкурса «Золотой Трезини».

Комплекс возводится в зеленой локации между Удельным парком и Сосновкой. На территории первой очереди ЖК Svetlana Park возведен уникальный дендропарк, где соседствуют рядом красивые деревья, кустарники и цветы, перголы, стильные светильники и зоны отдыха. В рамках второй очереди планируется создание лесного островка с хвойными и лиственными деревьями.

ЖК «Чистое небо» от Setl Group занял почетное третье место в номинации «Лучшие условия для спорта». Ранее жилой комплекс был признан лучшим масштабным проектом в России на конкурсе ТОП ЖК-2022.

На придомовой территории ЖК «Чистое небо» создана одна из самых современных в городе площадок для занятий спортом. Здесь есть фитнес-станции, которые разработаны в соответствии с оригинальной концепцией SetlSport. Они оборудованы тренажерами для занятий кардио и силовых, функциональных и базовых тренировок. Эксклюзивное оборудование спортивных зон ЖК «Чистое небо» разработано совместно с профессиональными спортсменами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Московском районе началось строительство второго детского сада в проекте «Зеленый квартал», который реализует холдинг Setl Group.