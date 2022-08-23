У петербуржцев появилась возможность конфиденциально и бесконтактно сдавать анализы

У петербуржцев появилась возможность конфиденциально и бесконтактно сдавать анализы
У петербуржцев появилась возможность конфиденциально и бесконтактно сдавать анализы. Фото: скриншот видео от "Лабораторная служба Хеликс. Медицинские анализы"

Лабораторная служба «Хеликс» запустила инновационный медицинский сервис Helix Express, с помощью которого можно конфиденциально и бесконтактно сдать анализы в удобной локации.

В настоящее время появились первые 30 бесконтактных лабораторных автоматов. Лабоматы устанавливают в аптеках, банках и торговых центрах Петербурга. Новый сервис получил название «Хеликс Экспресс». Об этом сообщает пресс-служба лабораторной службы Хеликс.

До конца 2023 года будет реализован второй этап проекта. Так, 320 лабоматов планируется установить в Москве и Санкт-Петербурге.

К июлю 2024 года хотят установить еще 480 лабоматов, а после проект распространят и на другие города. Известно, что инвестиции в пилотный запуск составили 80 млн рублей. К 2025 году компания планирует вложить еще 5 млрд рублей на создание еще трех тысяч пунктов для сдачи анализов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что повышение уровня сахара в крови можно для себя подтвердить и без сдачи анализов. Определенные симптомы в совокупности могут стать тревожными сигналами.

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