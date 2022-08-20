Эндокринолог объяснил, как без анализов распознать высокий уровень сахара в крови

Эндокринолог объяснил, как без анализов распознать высокий уровень сахара в крови. Фото: Pxhere

Эндокринолог объяснил, как без анализов распознать высокий уровень сахара в крови. Фото: Pxhere

Повышение уровня сахара в крови можно для себя подтвердить и без сдачи анализов. Определенные симптомы в совокупности могут стать тревожными сигналами.

Врач-эндокринолог Европейского медицинского центра Анас Альфарадж заметил, что на повышение сахара могут указывать сухость во рту, учащенное мочеиспускание по ночам, зуд. Об этом специалист рассказал агентству «Прайм».

В некоторых случаях у мужчин и женщин симптомы могут отличаться. Так, у первой группы отмечается баланопостит, а у второй — кандидоз.

Снижение массы тела — нехороший знак, который также может говорить о повышенном сахаре. У некоторых ухудшение состояние сопровождается запахом ацетона изо рта и выпадением волос.

В случае сомнений врач посоветовал сдать анализ на уровень сахара при помощи персонального глюкометра или в лаборатории, после чего обратиться к врачу для получения окончательного диагноза.

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