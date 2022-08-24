Ученые выяснили, чем для человека может обернуться постоянный недосып

Вечно не высыпающийся человек может напрочь потерять расположение альтруизму и приобрести ряд болезней. В таком положении пропадает способность быть щедрым и помогать другим.

Американские психологи и нейрофизиологи провели исследование и обнаружили, что хроническая нехватка сна сказывается на личных качествах человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета Калифорнии в Беркли.

Из-за недостатка сна хромает здоровье, а также ухудшается социальное взаимодействие между людьми, подрывается структура общества. Это происходит даже при очень небольшом недосыпе. Играет свою роль даже смена зимнего и летнего времени, заметил профессор UCB Мэттью Уолкер.

Два года назад израильские исследователи обнаружили, почему вообще существует сон. Одними из причин стали консолидация памяти и исправление различных повреждений мускулов. Еще одним предположением явление сна может быть то, что во время отдыха клетки мозга проводят масштабные «ремонтные работы» по починке своей собственной ДНК. Когда человек не спит, повреждения быстро накапливаются в геноме.

Ученые предупредили, что недосып повышает вероятность развития болезней сердца и сосудов, а также различных нарушений психики.

Эксперимент

Нейрофизиологи и психологи проследили за влиянием нехватки сна на работу мозга добровольцев и на их взаимодействия с окружающими. В исследовании приняло участие две дюжины добровольцев, которые прошли тесты в лаборатории и ответили на вопросы после нормального сна и бессонной ночи. Следующими были изучены ответы людей, которые не спали нормально на протяжении трех-четырех суток.

По результату наблюдений, даже относительно небольшой недостаток сна приводил к значительному снижению в активности мозга. Опросы показали, что плохо спавшие люди значительно реже помогали окружающим и несли меньше пользы для общества, чем при нормальном режиме сна.

Подобные перемены, как отмечают ученые, проявлялись даже в том случае, если добровольцы теряли час сна, что равно переходу с зимнего на летнее время.

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