Стало известно, кому в России выплатят по 1 млн рублей за воспитание детей

Миллион рублей могут получить гражданки, которые родили и воспитали десять и более детей. Фото: pxhere

Миллион рублей могут получить гражданки, которые родили и воспитали десять и более детей. Фото: pxhere

Государство начнет выплачивать единовременное денежное пособие за воспитание детей.

Как пишет «Мойка78», детская выплата в размере 1 миллион рублей полагается женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня». Его могут получить гражданки, которые родили и воспитали десять и более детей. Оно отнесено к высшим государственным званиям.

Полмиллиона рублей смогут получить родители, награжденные орденом «Родительская слава». Кроме того, в стране установили новую разовую выплату для обладателей медали ордена «Родительская слава» — им выплатят по 200 тысяч рублей.

Орден «Родительская слава» вручается родителям, воспитывающим семь и более детей. Медаль полагается за воспитание четырех и более детей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиянам посоветовали не откладывать покупку билетов по программе кешбэка на Дальний Восток.