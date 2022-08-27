Названы продукты, которые именуются «тихими убийцами»

Названы продукты, которые именуются &#171;тихими убийцами&#187;
Названы продукты, которые именуются "тихими убийцами". Фото: Pxhere

Многие продукты, о пользе которых мы знаем, могут скрывать и обратный эффект. Иногда употребление всем известных полезных фруктов или овощей может привести к летальному исходу.

Еда может стать ядом в нескольких случаях, — при аллергии или переедании. Особенно осторожными нужно быть с 5 видами напитков и продуктов. Об этом рассказало издание En Son Haber.

Свекла

Так, первой позицией стала свекла, которая способна медленно убить человека. Сам по себе продукт известен своими полезными свойствами, но при этом может навредить, если параллельно присутствуют гастрит, или сильно повышена кислотность. Врачи запрещают употреблять свеклу людям с мочекаменной болезнью, диабетикам и тем, у кого обнаружен остеопороз, так как этот продукт препятствует усвоению кальция.

Первой позицией стала свекла, которая способна медленно убить человека. Фото: Pxhere

Цитрусовый сок

Следующий «тихий убийца» — цитрусовый сок. Частое употребление этого напитка может привести к заболеванию меланомой. Отмечается, что риск увеличивается из-за природных соединений, которые называются псораленами. Они поглощают ультрафиолетовые лучи, что в свою очередь может усилить повреждение ДНК от ультрафиолетового излучения.

Следующий «тихий убийца» — цитрусовый сок. Фото: unsplash

Темный шоколад

Темный шоколад — полезный, но опасный продукт. Известно, что он вредит почкам из-за присутствия в нем кадмия. Также такой вид шоколада снижает иммунитет, а также способствует ожирению, приводит к тахикардии и нарушает половые функции у мужчин. Здесь речь идет о вреде не только темного шоколада, а вообще любых сладостях. По мнению специалистов, лучше вообще сократить их количество в рационе.

Темный шоколад — полезный, но опасный продукт. Фото: Pxhere

Брокколи

Совсем неожиданно — брокколи, который считается полезным продуктом. Но выяснилось, что он негативно сказывается на работе поджелудочной. В результате потребления у человека может появиться зоб. Также в брокколи содержатся тиоцианаты, соединение которых может привести к гипертиреозу, а он может вызвать увеличение веса, выпадение волос и быструю утомляемость.

Выяснилось, что брокколи негативно сказывается на работе поджелудочной. Фото: Pxhere

Зеленый чай

Последний напиток, употребление которого может навредить организму, — зеленый чай. Он, безусловно, полезен и является антиоксидантом. Но его нельзя пить людям, у которых есть проблемы с желудком. Также врачи не рекомендуют его употреблять при атеросклерозе и гипертонии.

Последний напиток, употребление которого может навредить организму, — зеленый чай. Фото: Pxhere

Ранее gazeta.spb.ru писала, что орехи по пользе сравнимы с овощами и фруктами, поэтому их также нужно добавлять в свой рацион. Если не перебарщивать, употребление этого продукта не скажется на фигуре и укрепит здоровье, заметил врач-токсиколог.

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