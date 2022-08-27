Диетолог назвала несколько скрытых свойств сметаны

Сметана — частый гость на столе, потому что является отличным дополнениям к блюдам русской кухни. Но мало кто может объяснить, чем на самом деле полезен этот продукт.

Диетолог Лорен Манакер разъяснила, какие скрытые полезные свойства хранит в себе сметана. Например этот продукт благотворно влияет на сердце. Выводы специалиста в статье предоставило издание Eat This, Not That.

Даже небольшая порция сметаны полезна для человека, так как употребление молочных жиров связывается с более низким риском развития сердечных заболеваний, заметила Манакер.

Кроме того, сметана очень хорошо насыщает организм. После ее употребления не хочется есть долгое время. Правда, тем, кто следит за своим весом, врач рекомендует выбирать продукт с низким содержанием жира.

Также сметана положительно сказывается на работе кишечника, особенно в случае содержания в ней живых бактерий. Однако нужно быть осторожными и помнить, что он может нанести вред ЖКТ. Необходимо быть на чеку людям с непереносимостью молочных продуктов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что многие продукты, о пользе которых мы знаем, могут скрывать и обратный эффект. Речь идет о свекле, брокколи, зеленом чае, шоколаде и цитрусовых соках.