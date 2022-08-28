Назван самый опасный напиток для пожилых

Специалист рассказал о напитке, способном вызвать у пожилых людей «сосудистые катастрофы».

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург объяснил, что людям в возрасте алкоголь противопоказан. Этот напиток является для указанной категории граждан самым опасным. Об этом пишет «Москва 24».

По словам специалиста, спиртное пожилым вредно потому, что ускоряет работу сердца и повышает его потребность в кислороде.

Отмечается, что в случае, когда сердце поражено атеросклерозом, резко повышается риск сосудистых катастроф, в частности инфаркта.

Специалист предлагает заменить алкоголь в рационе на зеленый чай, который замедляет процессы старения. Также полезны ягодные морсы, богатые полезными веществами. Однако Гинзбург подчеркнул, что в них не должно быть много сахара, так как сахаросодержащие напитки тоже опасны для пожилых людей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что врачи советуют людям за 50 употреблять в пищу орехи и ягоды. По мнению экспертов, так к пожилым вернутся бодрость и прилив сил.