Специалисты объяснили, почему у ребенка могут быть холодные руки

Специалисты объяснили, почему у ребенка могут быть холодные руки. Фото: Pxhere

Специалисты объяснили, почему у ребенка могут быть холодные руки. Фото: Pxhere

Специалисты утверждают, что холодные конечности у малышей — это нормально. Однако в ряде случаев это может свидетельствовать о проблемах с щитовидкой.

Эндокринолог клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Ирина Зятикова и заместитель главврача по педиатрии Людмила Якимова рассказали «Газета.Ru», что холодные ручки и ножки у младенца может быть временным состоянием, которое пройдет с возрастом. Однако для этого родители должны формировать у ребенка правильный образ жизни.

Зятикова заметила, что у новорожденных детей до 18 месяцев теплообмен в организме еще не успел установиться, поэтому малыши могут легко перегреться и переохладиться. На фоне этого части тела могут иметь даже голубоватый оттенок, что является следствием неразвитого кровообращения вследствие незрелости вегетативной нервной системы.

Но в тоже время, если у ребенка постоянно холодные руки, это может свидетельствовать о проблемах с кровообращением, а также о нарушениях в работе вегетативной нервной системы в целом и щитовидной железы.

Стоит обратить внимание на нейроциркулярную дистонию или спазм мышц и сосудов, а также на гормональный дисбаланс. Если у малыша при этом заметна потеря аппетита или веса и постоянная усталость, нужно срочно обратиться к врачу.

Заместитель главного врача по педиатрии медицинского центра Андреевские больницы «НЕБОЛИТ», кандидат медицинских наук Людмила Якимова, в свою очередь, добавила, что терморегуляция начинает постепенно формироваться со второго-третьего дня жизни ребенка. Таким образом, холодные ручки и ножки становятся не признаком замерзания. Специалист заявила, что они всегда ниже температуры тела из-за более активной потливости.

По словам Якимовой, температура в комнате должна быть около 25 градусов, если ребенку меньше полугода. Если он старше, то рекомендуемая температура — 20 градусов.

Нужно внимательно смотреть за цветом кожного покрова малыша. Если она теплое, розовое, беспокоиться не стоит. Когда на ощупь ребенок слегка прохладный, его необходимо запеленать и укутать чем-то теплым, советует эксперт. Еще один способ согреть ребенка — прижать малыша к груди.

Родители должны удостовериться, что у ребенка нет лихорадки и обратить внимание на сопутствующие симптомы, например, сыпь, сонливость, беспокойство и диарею.

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