До трех чашек молотого кофе в рационе может увеличить жизнь человека

До трех чашек молотого кофе в рационе может увеличить жизнь человека
До трех чашек молотого кофе в рационе может увеличить жизнь человека. Фото: unsplash

Те, кто ежедневно пьет черный молотый кофе могут немного увеличить свою жизнь, считают ученые.

О чудесных свойствах кофе рассказали в издании Food News. На протяжении 10 лет специалисты уделяли внимание связи кофе и человеческого организма. Выяснилось, что если употреблять до 3 чашек свежезаваренного молотого кофе в день, то можно прожить дольше. Риск раннего летального исхода снижается на 12%.

В специальном исследовании приняли участие 468 629 человек из Британского биобанка, у которых на момент сбора данных не было признаков сердечно-сосудистых заболеваний. Средний возраст участников составил 56,2 года, более 55%, из них были женщинами.

По словам экспертов, те, кто пьет кофе регулярно, на одну пятую реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, они реже сталкиваются с инсультом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперт рассказал о напитке, способном вызвать у пожилых людей «сосудистые катастрофы».

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