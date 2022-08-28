Медики объяснили, в каких случаях овес может навредить

Овес сам по себе обладает большим количеством положительных свойств, однако в некоторых случаях этот продукт может нанести вред здоровью человека.

Овсянка крупа помогает сократить уровень холестерина в крови, также может повысить содержание сахара. Об этом пишет WeChat. Здесь, правда, речь идет о продукте быстрого приготовления, поэтому важно выбирать, в каом виде вы употребляете овсянку.

Врачи советуют убрать из рациона хлопья нескольких видов. Первый тот, что упаковывают с различными добавками и злаками, так как в них много сахара, а также может попадаться рисовой или кукурузная мука.

Также не стоит брать хлопья необычной формы. Туда, как правило, добавляют молочный порошок и растительный жир, что повышает калорийность продукта в два раза.

Врачи рекомендуют смотреть на состав и выбирать овсяные хлопья без примесей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что даже небольшая порция сметаны полезна для человека, так как употребление молочных жиров связывается с более низким риском развития сердечных заболеваний.