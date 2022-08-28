В Петербурге поймали иностранцев, попытавшихся продать много сливочного масла всего за тысячу

В Петербурге поймали иностранцев, попытавшихся продать много сливочного масла всего за тысячу
В Петербурге поймали иностранцев, попытавшихся продать много сливочного масла всего за тысячу. Фото: Pxhere

Двое иностранных граждан вынесли из гипермаркета на Руставели очень много сливочного масла. При этом мужчины планировали его перепродать всего за тысячу рублей.

Злоумышленников отправили под стражу до 25 октября несмотря на просьбы выдворить их из страны. О подробностях произошедшего рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версии следствия, в середине месяца молодые люди вынесли из магазина 135 пачек сливочного масла двух фирм. В общей сложности ущерб составил более 25 тысяч рублей.

На просьбу объяснить, зачем иностранцам понадобилось столько масла, они ответили, что некто собирался купить его всего за тысячу рублей. Нарушители попросили не арестовывать их, а оштрафовать и отправить из страны, но суд все равно отправил их под стражу. Мужчин обвиняют в грабеже.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Пулково сотрудники Северо-Западного таможенного управления изъяли у китайца, собирающегося улететь в Чэнду, 400 ювелирных изделий и бижутерии.

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