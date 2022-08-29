Ночью в Озерках горела заброшенная дача-особняк

На севере Петербурга в ночь с воскресенья на понедельник произошел крупный пожар в заброшенном старинном здании.

В городском главном управлении МЧС сообщили, что в половину третьего ночи в экстренные службы сообщили о пожаре на Ушковской улице, дом 3/6. По данному адресу находится заброшенная дача-особняк, построенная приблизительно в начале XX века.

Двухэтажное здание размером 5 на 20 метров вспыхнуло по неизвестной причине. Огонь охватил 100 квадратных метров постройки.

С пламенем боролись 20 пожарных с привлечением четырех единиц техники. Пожар локализовали за полтора часа. Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал.

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