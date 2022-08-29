Три человека погибли в аварии с легковушкой и фурой на Софийской овощебазе

Три человека погибли в аварии с легковушкой и фурой на Софийской овощебазе
Место ДТП на Софийской овощебазе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В воскресенье вечером на Софийской овощебазе произошло ДТП с тремя погибшими.

Информация о произошедшем и кадры с места ДТП появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Со слов очевидцев, около восьми часов вечера водитель «Шевроле Ланос» разогнался на территории Софийской овощебазы и не справился с управлением. В результате иномарку занесло и она врезалась в припаркованную там фуру.

Место ДТП на Софийской овощебазе. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

В машине находились пять человек. Трое из них получили смертельные травмы и скончались мгновенно, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии. На месте работали спасатели, медики и дорожная полиция.

Место ДТП на Софийской овощебазе. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Все обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Васильевском острове мужчина молотком разбил машину таксиста, после чего напал на него с пистолетом и ножом.

авария дтп новости СПб погибшие пострадавшие софийская овощебаза


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Личные данные клиентов СДЭК утекли в сеть
В России за сутки коронавирусом заразились 39 658 человек
В Ленобласти подтвердили 569 случаев коронавируса за сутки
Петербург стал вторым в РФ по новым случаям коронавируса
В Петербурге выявили 3 842 новых заболевших коронавирусом
КАД в Приморском районе четыре раза перекроют в ночь на 1 сентября
В Петербурге мужчина заразил 14-летнюю хламидиями
Мужчина из Красного Села угрожал взорвать жилой дом из-за шумной стройки