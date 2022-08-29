Три человека погибли в аварии с легковушкой и фурой на Софийской овощебазе

В воскресенье вечером на Софийской овощебазе произошло ДТП с тремя погибшими.

Информация о произошедшем и кадры с места ДТП появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Со слов очевидцев, около восьми часов вечера водитель «Шевроле Ланос» разогнался на территории Софийской овощебазы и не справился с управлением. В результате иномарку занесло и она врезалась в припаркованную там фуру.

В машине находились пять человек. Трое из них получили смертельные травмы и скончались мгновенно, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии. На месте работали спасатели, медики и дорожная полиция.

Все обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.

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