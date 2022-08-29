Личные данные клиентов СДЭК утекли в сеть

Личные данные клиентов СДЭК утекли в сеть
В сеть слили данные клиентов СДЭК. Фото: Pxhere

База данных пользователей платформы для заказов за рубежом CDEK.Shopping и маркетплейса CDEK.MARKET попала в открытый доступ.

Об утечке данных сообщил Телеграм-канал «Утечки информации». По данным канала, в базе CDEK.Shopping содержатся имена пользователей, адреса их электронной почты, пароли, номера телефонов, дата рождения, которые хранились с 19 апреля по 15 августа. В базе CDEK.MARKET были имя и фамилия, логин, адреса электронной почты, пароль и телефон. Она охватывает данные с 27 августа 2018 года по 15 марта текущего года.

В СДЭК подтвердили утечку и заявили, что проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося, передает ТАСС. В сеть не попали номера документов, удостоверяющих личность, и данные банковских карт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Почта России» не смогла предотвратить утечку данных пользователей.

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