«Петербургтеплоэнерго» провел противоаварийную тренировку на Петроградской стороне

Специалисты «Петербургтеплоэнерго» провели противоаварийную тренировку в Петроградском районе и закрепили практические навыки, применяемые для ликвидации коммунальных аварий.

Как рассказали в организации, теплоэнергетики потренировались, как действовать при падении давления в подающем трубопроводе теплосети из-за вероятного разрыва с выходом воды на поверхность. Они организовали такие меры, как организация мер безопасности, оцепление опасной зоны, а также ликвидация потенциальной аварийной ситуации и ее последствий.

Специалисты смогли устранить условное технологическое нарушение в нормативные сроки. По итогам тренировки персонал получил высокие оценки за степень подготовленности и организацию взаимодействия.

«Петербургтеплоэнерго» в год проводит более 100 противоаварийных тренировок. Это позволяет систематически повышать квалификацию специалистов компании в части предотвращения аварий и ликвидации их последствий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Петербургтеплоэнерго» отказывается от агентских услуг и будет выставлять счета самостоятельно.