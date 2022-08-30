Работник крупной компании в Петербурге признался в смертельном избиении

Во Всеволожском районе Ленобласти до смерти избили 60-летнего петербуржца. Мужчина скончался в машине скорой помощи.

Как стало известно Gazeta.SPB, около часа ночи 28 августа в правоохранительные органы поступило, сообщение, что в СНТ «Дубки» Центральной улице, 27 нашли мужчину с тяжелыми травмами головы, которого забрали в скорую, но по дороге гражданин скончался. Труп направили в морг для установления причины смерти.

В тот же день, около 17:40 в полицию самостоятельно обратился 55-летний рабочий ООО «ЛенспецСМУ-комфорт». Мужчина рассказал, что находясь у себя на участке во Всеволожском районе, в результате внезапно возникших неприязненных отношений нанес рукой несколько ударов по голове погибшему.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Подозреваемого задержали и поместили в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге полиция разбирается в обстоятельствах стрельбы на Большой Пороховской улице. В полицию сообщили, что один мужчина выстрелил в другого из пистолета.