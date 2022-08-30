Мать, бросившая коляску с ребенком у Финского залива, получила уголовное дело

Петербургская полиция возбудила дело после того, как на берегу Финского залива нашли коляску с ребенком.

Мать, бросившая маленькую дочь одну, стала фигурантом уголовного дела об оставлении в опасности (статья 125 УК РФ). Сейчас женщину разыскивают. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по городу.

Коляску с плачущим ребенком нашли вечером 27 августа неподалеку от дома №82 по проспекту Маршала Казакова. Местные жители сообщили в полицию, что взрослых рядом не было. Прибывшие полицейские установили, что найденной девочке приблизительно год и отправили ее в больницу.

По данным «Невских новостей», в коляске правоохранители нашли бутылку водки и документы на имя женщины из Псковской области. В прошлом мать девочки уже попадала в поле зрения полиции за неисполнение родительских обязанностей. Некоторое время девочка жила в доме ребенка в Красногвардейском районе, а после мать забрала ее в квартиру на Искровском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге ищут развратника, пристававшего к девочке в поселке Песочный. К проверке привлекли следователей Курортного района. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.