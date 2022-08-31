На 92 году ушел из жизни первый президент СССР Михаил Горбачев

На 92 году ушел из жизни первый президент СССР Михаил Горбачев. Фото: пресс-служба Кремля

На 92 году ушел из жизни первый президент СССР Михаил Горбачев. Фото: пресс-служба Кремля

После тяжелой и продолжительной болезни скончался первый президент СССР Михаил Горбачев.

В ночь с 30 на 31 августа этот мир покинул Михаил Горбачев. Политику исполнился 91 год. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ЦКБ.

Как пишет РБК, ссылаясь на заявление «Горбачев-фонд», деятель продолжительное время страдал от болезни почек и проходил гемодиализ. Известно, что его похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с женой Раисой.

Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края. В 1955 году он закончил юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, а в 1967 году завершил учебу на заочном отделении Ставропольского сельскохозяйственного института. После окончания университета его по распределению направили в распоряжение Ставропольской краевой прокуратуры, а затем Горбачев занимался партийной работой.

Весной 1990 года в СССР политик был учрежден пост президента. После августовского путча 1991 года и подписания беловежских соглашений 8 декабря Горбачев ушел в отставку, которая датируется 25 декабря 1991 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 8 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве прошли похороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского.