На 92 году ушел из жизни первый президент СССР Михаил Горбачев

На 92 году ушел из жизни первый президент СССР Михаил Горбачев
На 92 году ушел из жизни первый президент СССР Михаил Горбачев. Фото: пресс-служба Кремля

После тяжелой и продолжительной болезни скончался первый президент СССР Михаил Горбачев.

В ночь с 30 на 31 августа этот мир покинул Михаил Горбачев. Политику исполнился 91 год. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ЦКБ.

Как пишет РБК, ссылаясь на заявление «Горбачев-фонд», деятель продолжительное время страдал от болезни почек и проходил гемодиализ. Известно, что его похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с женой Раисой.

Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края. В 1955 году он закончил юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, а в 1967 году завершил учебу на заочном отделении Ставропольского сельскохозяйственного института. После окончания университета его по распределению направили в распоряжение Ставропольской краевой прокуратуры, а затем Горбачев занимался партийной работой.

Весной 1990 года в СССР политик был учрежден пост президента. После августовского путча 1991 года и подписания беловежских соглашений 8 декабря Горбачев ушел в отставку, которая датируется 25 декабря 1991 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 8 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве прошли похороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

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