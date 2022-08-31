В Санкт-Петербурге вряд ли увековечат память Горбачева

В память об умершем вечером 30 августа первом президенте СССР Михаиле Горбачеве на территории Северной столицы не появится, ни улицы, ни моста, ни переулка.

Представитель Топонимической комиссии Северной столицы Алексей Ерофеев объяснил в беседе с «Мойка78», что у Санкт-Петербурга нет возможности увековечить память скончавшегося первого президента СССР.

Отмечается, что Горбачев никак не был связан с городом на Неве, поэтому вряд ли хоть что-то ту назовут его именем. По мнению Ерофеева, такая возможность вряд ли есть даже несмотря на то, что в городе присутствуют локации, названные в честь зарубежных деятелей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что после тяжелой и продолжительной болезни скончался первый президент СССР Михаил Горбачев. Ему был 91 год. Горбачев стал самым долгоживущим правителем России за всю историю.