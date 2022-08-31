Диетическое меню появилось в столовых петербургских школ

Накануне Дня знаний в одной из школ Калининского района открылась уникальная школьная столовая, в которой представлено меню для аллергиков и детей, страдающих от атопического дерматита.

Еще весной в школах Калининского района прошел конкурс «Школьная столовая глазами ученика: обновленный формат». По его итогам проект школы №79 занял первое место. Компания-поставщик питания за счет собственных средств отремонтировала столовую. Проектом ученики 5-х и 11-х классов, которые выбрали оформление и продумали меню. Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Как отметил вице-губернатор Валерий Москаленко, с этого года подобная практика будет проводиться во всех районах Петербурга. Планируется, что через год похожим образом преобразятся до 70% школ города.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургские учителя положительно отнеслись к введению корпоративной одежды. Специалисты подчеркнули, что единая форма всегда выглядит стильно и является лучшим вариантом.