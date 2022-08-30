Петербургские учителя поддержали введение формы для педагогов в школах

В Северной столице отечественные бренды представили варианты корпоративной одежды для учителей. Специалисты положительно отнеслись к этой инициативе и подчеркнули, что единая форма всегда выглядит стильно и является лучшим вариантом.

Образы одежды для учителей подобраны брендами как в сдержанном консервативном стиле, основанном на базе серого, синего и черного цветов, так и в более молодежных образах с яркими аксессуарами, среди которых кепки, броши, банданы. Петербургские учителя в беседе с Gazeta.SPB отметили важность развития линейки корпоративной одежды для учителей.

«Я считаю, что это лучший вариант. Надо и детям сделать единую форму. В каждой школе, конечно, свой стиль, ничего плохого в этом не вижу», — считает учитель старших классов одной из петербургских школ Карина Ивановна.

По мнению специалиста, детям необходимо подавать пример, а индивидуальность можно выражать и за пределами школы. В настоящее время много молодых педагогов, которые наряжаются в школу «как на карнавал», а в учительской они в негативном ключе обсуждают «нестандартный» цвет волос учеников, при этом такие учителя сами приходят в учебное заведение в короткой юбке и с открытым декольте, разочарованно заключила собеседник издания.

А вот еще одна петербургская учительница заметила, что в ее школе уже введена общая школьная форма для всех детей.

«Мне нравится идея корпоративной одежды, это всегда выглядит солидно. У нас же в школе есть, синяя юбка и жилетка с эмблемой школы. И когда наши учителя оказываются среди других школ, это выглядит эффектно», — рассказала учитель начальной школы ГБОУ СОШ № 547 Красносельского района Яна Лапина.

Молодой специалист подчеркнула, что общая школьная форма со стороны создает образ одной большой команды. Остальные сразу это видят.

Некоторые учителя напомнили, что похожий опыт с едиными вариантами одежды для учителей был в советские годы. Тогда форму носили учителя гимназий, и это было символом привилегированности учебных заведений.

Собеседники издания заметили, что одобряют инициативу, тем более если форму будет предоставляться бесплатно

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 1 сентября может официально стать выходным днем. Пока возможность отдыха от работы в этот день есть далеко не у всех. С инициативой в Министерство труда РФ обратился депутат Госдумы Султан Хамзаев.